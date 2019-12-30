Георгий БУЩАН: «Пробежал тест быстрее Соля»

Вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан рассказал, что пробежал тест быстрее, чем испанский форвард Фран Соль.
— Правда, что ты быстрее, чем Соль пробежал тест?
— Да, у меня даже фотография есть. Там было два повторения двух ускорений. У меня первый результат и второй — чуть-чуть лучше. У него первый хороший, а второй — хуже. И в среднем, у меня лучше. Был бы Пантич – я бы и его обогнал. А он еще в интервью как-то говорил, что Бущан – самый медленный в команде.
Ранее сообщалось, что «Динамо» перед покупкой форварда хочет продать Соля и Родригеша.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sportarena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.