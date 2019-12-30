Георгий БУЩАН: «Пробежал тест быстрее Соля»

Голкипер «Динамо» – о командном тесте на ускорения

  • 30.12.2019 13:54
  • 1174 просмотра
  • 4 комментария
Георгий БУЩАН: «Пробежал тест быстрее Соля»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан
Вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан рассказал, что пробежал тест быстрее, чем испанский форвард Фран Соль.
 
— Правда, что ты быстрее, чем Соль пробежал тест?
— Да, у меня даже фотография есть. Там было два повторения двух ускорений. У меня первый результат и второй — чуть-чуть лучше. У него первый хороший, а второй — хуже. И в среднем, у меня лучше. Был бы Пантич – я бы и его обогнал. А он еще в интервью как-то говорил, что Бущан – самый медленный в команде.
 
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Источник — Sportarena

(1 голос)

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Комментарии
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 30.12.2019 14:36
    0
    salamanka1982, 30.12.2019 14:28
    Ага. Казав пантіч, а в заголовку Соль. От вміють пнрекрутити зміст чувачки.
    Що тут перекрученно? Бущан просто Пантіча згадав
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 30.12.2019 14:28
    -1
    Ага. Казав пантіч, а в заголовку Соль. От вміють пнрекрутити зміст чувачки.
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 30.12.2019 14:21
    +1
    Мы в этом году убедились какие вы все быстрые
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.12.2019 13:56
    -1
    Заголовок не соответствует тексту!
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 30.12.2019 14:21
    +1
    Мы в этом году убедились какие вы все быстрые
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 30.12.2019 14:36
    0
    salamanka1982, 30.12.2019 14:28
    Ага. Казав пантіч, а в заголовку Соль. От вміють пнрекрутити зміст чувачки.
    Що тут перекрученно? Бущан просто Пантіча згадав
    Ссылка
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