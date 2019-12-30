Возвращение Лопатецкой состоится на турнире в Гонконге

Юная теннисистка полностью восстановилась после травмы

  • 30.12.2019 14:05
  • 549 просмотров
  • 1 комментарий
Возвращение Лопатецкой состоится на турнире в Гонконге
© btu.org.ua

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая подтвердила выступление на турнире ITF W25 в Гонконге, который пройдет с 30-го декабря по 5-е января.

Для 16-летней спортсменки это будет первый турнир с мая этого года, когда Дарья перенесла тяжелую операцию на колене.

В первом круге Лопатецкая сыграет против Зарины Дияс из Казахстана.

Ранее украинка подтвердила участие в Australian Open.

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 30.12.2019 15:10
    0
    Даша "лопата" закопає усіх
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.12.2019 15:10
    0
    Даша "лопата" закопає усіх
    Ссылка
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