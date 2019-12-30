Возвращение Лопатецкой состоится на турнире в Гонконге

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая подтвердила выступление на турнире ITF W25 в Гонконге, который пройдет с 30-го декабря по 5-е января.
Для 16-летней спортсменки это будет первый турнир с мая этого года, когда Дарья перенесла тяжелую операцию на колене.
В первом круге Лопатецкая сыграет против Зарины Дияс из Казахстана.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.