Возвращение Лопатецкой состоится на турнире в Гонконге

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая подтвердила выступление на турнире ITF W25 в Гонконге, который пройдет с 30-го декабря по 5-е января.

Для 16-летней спортсменки это будет первый турнир с мая этого года, когда Дарья перенесла тяжелую операцию на колене.

В первом круге Лопатецкая сыграет против Зарины Дияс из Казахстана.

Ранее украинка подтвердила участие в Australian Open.