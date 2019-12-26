Лопатецкая сыграет в квалификации Australian Open

280-й номер рейтинга WTA Дарья Лопатецкая вошла в список участниц квалификации Australian Open-2020.

Принять участие в квалификации ей позволило то, что Полин Парментье, Арина Родионова и Хан На Рэ, которые получили уайлд-карды в основную сетку турнира, были удалены из заявочного списка Australian Open-2020.

Таким образом, в квалификации Australian Open-2020 (14-18 января) выступят 4 украинские теннисистки, еще 5 заявлены в основную сетку турнира в Мельбурне.

Ранее Лопатецкая заявилась на турнир ITF в Гонконге.

15 мая 16-летняя украинка перенесла операцию на мениске, после чего не провела еще ни одного матча.