Борини перейдет из Милана в Дженоа

Нападающий «Милан» Фабио Борини перейдет в «Дженоа». Руководство «Милана» одобряет уход игрока из клуба.

По информации источника, «Дженоа» предлагает игроку контракт до 2022 года.

Фабио Борини перешел в «Милан» из «Саутгемптона» летом 2018 года за 7 млн евро. В этом сезоне нападающий провел за клуб два матча в Серии А.