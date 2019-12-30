Борини перейдет из Милана в Дженоа

Нападающий «Милан» Фабио Борини перейдет в «Дженоа». Руководство «Милана» одобряет уход игрока из клуба.
По информации источника, «Дженоа» предлагает игроку контракт до 2022 года.
Фабио Борини перешел в «Милан» из «Саутгемптона» летом 2018 года за 7 млн евро. В этом сезоне нападающий провел за клуб два матча в Серии А.
Ранее сообщалось, что «Милан» готов продать Сусо за 25 млн евро.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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