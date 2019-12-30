Реал хочет продлить контракт с Бензема до 2023 года

«Реал» планирует предложить новый контракт французскому форварду Кариму Бензема.
Как сообщает AS.com, мадридский клуб хочет заключить новое соглашение до лета 2023 года. Действующий контракт 32-летнего футболиста истекает летом 2021 года.
В этом сезоне на счету Бензема 16 голов и 7 передач в 23 матчах за клуб.
Всего он забил 238 мячей и 131 отдал передачу за «Реал».
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Источник — As.com
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Зиданом.
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