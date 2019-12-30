Реал хочет продлить контракт с Бензема до 2023 года

Мадридский клуб хочет сохранить нападающего

  • 30.12.2019 11:22
  • 481 просмотр
  • 4 комментария
Реал хочет продлить контракт с Бензема до 2023 года
© Twitter. Карим Бензема
«Реал» планирует предложить новый контракт французскому форварду Кариму Бензема.
 
Как сообщает AS.com, мадридский клуб хочет заключить новое соглашение до лета 2023 года. Действующий контракт 32-летнего футболиста истекает летом 2021 года.
 
В этом сезоне на счету Бензема 16 голов и 7 передач в 23 матчах за клуб. 
 
Всего он забил 238 мячей и 131 отдал передачу за «Реал».
 
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Источник — As.com

(1 голос)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 30.12.2019 12:52
    0
    Уважуха. В 2023 кариму будет 36 и вряд ли уже толк с него будет, но легенду уважили
    Ссылка
    pol55
      pol55, 30.12.2019 12:34
    0
    Разве на него кто то претендует,нуу может токо разом с земой
    Зиданом.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 30.12.2019 11:37
    0
    Карим тянет Реал.
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 30.12.2019 11:28
    0
    как будто бензема не хочет этого...
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 30.12.2019 12:52
    0
    Уважуха. В 2023 кариму будет 36 и вряд ли уже толк с него будет, но легенду уважили
    Ссылка
    pol55
      pol55, 30.12.2019 12:34
    0
    Разве на него кто то претендует,нуу может токо разом с земой
    Зиданом.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 30.12.2019 11:37
    0
    Карим тянет Реал.
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 30.12.2019 11:28
    0
    как будто бензема не хочет этого...
    Ссылка
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