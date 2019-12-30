Манчестер Юнайтед может подписать Джейдона Санчо

Хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо следующим летом может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, 19-летний англичанин рассматривает возможность продолжения карьеры в чемпионате Испании, но к тому же игроку интересно выслушать предложение «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 24 матча во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2022-го года. Также в активе Санчо 11 матчей за сборную Англии по футболу, где он забил 2 мяча.