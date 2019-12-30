Манчестер Юнайтед может подписать Джейдона Санчо

19-летний полузащитник имеет вариант возвращения в Англию

  • 30.12.2019 10:39
  • 430 просмотров
  • 0 комментариев
Манчестер Юнайтед может подписать Джейдона Санчо
© Sportskeeda. Джейдон Санчо
Хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо следующим летом может перейти в «Манчестер Юнайтед».
 
По данным источника, 19-летний англичанин рассматривает возможность продолжения карьеры в чемпионате Испании, но к тому же игроку интересно выслушать предложение «Манчестер Юнайтед».
 
В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 24 матча во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач. Контракт футболиста с «Боруссией» рассчитан до лета 2022-го года. Также в активе Санчо 11 матчей за сборную Англии по футболу, где он забил 2 мяча.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Times

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности