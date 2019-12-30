Лестер может подписать игрока сборной Турции

25-летний полузащитник «Милана» и национальной сборной Турции Хакан Чалханоглу может покинуть итальянский клуб в зимнее трансферное окно.
Итальянский клуб готов продать турецкого футболиста, если поступит подходящее предложение. «Лестер» сделал запрос по хавбеку.
Однако, сам игрок в случае ухода из Милана не хотел бы переезжать в АПЛ, а предпочел бы поиграть в Бундеслиге.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ хотят купить защитника «Лестера».
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Источник — Gazzetta dello Sport
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