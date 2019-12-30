Лестер может подписать игрока сборной Турции

25-летний полузащитник «Милана» и национальной сборной Турции Хакан Чалханоглу может покинуть итальянский клуб в зимнее трансферное окно.

Итальянский клуб готов продать турецкого футболиста, если поступит подходящее предложение. «Лестер» сделал запрос по хавбеку.

Однако, сам игрок в случае ухода из Милана не хотел бы переезжать в АПЛ, а предпочел бы поиграть в Бундеслиге.