Роман ГРИГОРЧУК: «Мы не говорили с руководством Астаны о моей отставке»

Главный тренер казахстанской «Астаны» Роман Григорчук ответил на вопрос о своей возможной отставке.
«Не могу ничего сказать. По окончании сезона мы общались с руководством клуба и ничего подобного не обсуждали. После этого я не общался с руководством. Потому больше сказанного, добавить не могу.
Предложения других клубов? Я с большим уважением отношусь к своему клубу и даже не думаю об этом. Ведь у меня, как вы знаете, действующий контракт с «Астаной». На данный момент я просто отдыхаю у себя дома. Этот отпуск мне очень нужен был. Нужно было сбросить усталость сезона. Сейчас же у меня такой небольшой праздник: нахожусь среди самых близких мне людей», - сказал Григорчук.
Ранее сообщалось, что «Астана» расторгнет контракт с Григорчуком до конца 2019 года.
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