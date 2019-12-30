Роман ГРИГОРЧУК: «Мы не говорили с руководством Астаны о моей отставке»

Главный тренер казахстанской «Астаны» Роман Григорчук ответил на вопрос о своей возможной отставке.

«Не могу ничего сказать. По окончании сезона мы общались с руководством клуба и ничего подобного не обсуждали. После этого я не общался с руководством. Потому больше сказанного, добавить не могу.

Предложения других клубов? Я с большим уважением отношусь к своему клубу и даже не думаю об этом. Ведь у меня, как вы знаете, действующий контракт с «Астаной». На данный момент я просто отдыхаю у себя дома. Этот отпуск мне очень нужен был. Нужно было сбросить усталость сезона. Сейчас же у меня такой небольшой праздник: нахожусь среди самых близких мне людей», - сказал Григорчук.