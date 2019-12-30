Серхио АГУЭРО: «Догнать Ливерпуль будет слишком сложно»

Один из лидеров «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что команде будет сложно догнать «Ливерпуль» в турнирной таблице.
«Догнать «Ливерпуль» — это слишком сложная задача сейчас. Мы должны сосредоточиться на своих победах, потому что обязаны играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Нужно играть одинаково хорошо, а там посмотрим, что получится», - сказал Агуэро.
В турнирной таблице «Ливерпуль» опережает идущий вторым «Лестер» на 13 очков, а «Сити» отстает на 14 баллов.
Напомним, что в 20-м туре АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (2:0).
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Источник — Reuters
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