Серхио АГУЭРО: «Догнать Ливерпуль будет слишком сложно»

Один из лидеров «Манчестер Сити» Серхио Агуэро заявил, что команде будет сложно догнать «Ливерпуль» в турнирной таблице.

«Догнать «Ливерпуль» — это слишком сложная задача сейчас. Мы должны сосредоточиться на своих победах, потому что обязаны играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Нужно играть одинаково хорошо, а там посмотрим, что получится», - сказал Агуэро.

В турнирной таблице «Ливерпуль» опережает идущий вторым «Лестер» на 13 очков, а «Сити» отстает на 14 баллов.