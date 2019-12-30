Юрген КЛОПП о лидерстве Ливерпуля: «Кто считает очки в декабре?»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал лидерство своей команды в чемпионате Англии.

«Мы на полпути. Впереди еще 19 матчей и почти все они по разным причинам будут такими же, как сегодняшний.

Мотивация у всех высокая. Мы будем играть с теми, кто бьется за выживание, борется за выход в еврокубки, и мы должны быть готовы.

Кто считает очки в декабре? Мы просто построили фундамент и будем строить дальше, вот и все», - сказал Клопп.