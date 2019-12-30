Юрген КЛОПП о лидерстве Ливерпуля: «Кто считает очки в декабре?»

Тренер считает, что судьба чемпионства еще не решена

  • 30.12.2019 07:45
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Юрген КЛОПП о лидерстве Ливерпуля: «Кто считает очки в декабре?»
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал лидерство своей команды в чемпионате Англии.
 
«Мы на полпути. Впереди еще 19 матчей и почти все они по разным причинам будут такими же, как сегодняшний.
 
Мотивация у всех высокая. Мы будем играть с теми, кто бьется за выживание, борется за выход в еврокубки, и мы должны быть готовы.
 
Кто считает очки в декабре? Мы просто построили фундамент и будем строить дальше, вот и все», - сказал Клопп.
 
В 20-м туре АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0) и укрепил лидерство в чемпионате. В турнирной таблице «Ливерпуль» опережает идущий вторым «Лестер» на 13 очков.
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Источник — Goal.com

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