20-й тур
Ливерпуль
1:0
Вулверхэмптон
29.12.2019, FT

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

  • 30.12.2019 01:17
  • 334 просмотра
  • 1 комментарий
Ливерпуль – Вулверхэмптон – 1:0. Видео гола и обзор матча
© twitter.com/LFC

В 20-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» минимально обыграл «Вулверхэмптон» (1:0) на родном «Энфилде».

Лучшие моменты матча Ливерпуль - Вулверхэмптон
44' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Rediker
    online
    Rediker, 30.12.2019 02:05
    0
    http://bkoffer.ru/ кто крупно ставит советую.
    За 6 дней удвоил банк. Хороший футбол дают.
    По ним можно нормально играть, прогнозируют только футбол.
    http://bkoffer.ru/
    Ссылка
    Rediker
    online
    Rediker, 30.12.2019 02:05
    0
    http://bkoffer.ru/ кто крупно ставит советую.
    За 6 дней удвоил банк. Хороший футбол дают.
    По ним можно нормально играть, прогнозируют только футбол.
    http://bkoffer.ru/
    Ссылка
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