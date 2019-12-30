Ливерпуль – Вулверхэмптон – 1:0. Видео гола и обзор матча

В 20-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» минимально обыграл «Вулверхэмптон» (1:0) на родном «Энфилде».
Лучшие моменты матча Ливерпуль - Вулверхэмптон
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
За 6 дней удвоил банк. Хороший футбол дают.
По ним можно нормально играть, прогнозируют только футбол.
http://bkoffer.ru/
За 6 дней удвоил банк. Хороший футбол дают.
По ним можно нормально играть, прогнозируют только футбол.
http://bkoffer.ru/
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.