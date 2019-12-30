Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Хотим сохранить победный импульс»

«В первом тайме мы были крайне хороши. Контролировали игру и доминировали. Конечно, во второй половине матча в нашей штрафной площади была пара опасных моментов, но наша защита справилась.

Очень важно провести сухой матч. Пускай ты не всегда побеждаешь, забивая один мяч, но сухие матчи позволяют улучшить позиции в турнирной таблице. У нас было множество возможностей для контратак. Отличная производительность.

Хотим сохранить этот импульс. Две победы - хорошая реакция на поражение в матче с «Уотфордом». Хорошая реакция со стороны футболистов. Видно, что они учатся», - сказал Сульшер.