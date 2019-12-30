Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Хотим сохранить победный импульс»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» – о победе над «Бернли»

  • 30.12.2019 05:18
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Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Хотим сохранить победный импульс»
© ФК Манчестер Юнайтед. Оле-Гуннар Сульшер
Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Бернли» (2:0) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
 
«В первом тайме мы были крайне хороши. Контролировали игру и доминировали. Конечно, во второй половине матча в нашей штрафной площади была пара опасных моментов, но наша защита справилась.
 
Очень важно провести сухой матч. Пускай ты не всегда побеждаешь, забивая один мяч, но сухие матчи позволяют улучшить позиции в турнирной таблице. У нас было множество возможностей для контратак. Отличная производительность.
 
Хотим сохранить этот импульс. Две победы - хорошая реакция на поражение в матче с «Уотфордом». Хорошая реакция со стороны футболистов. Видно, что они учатся», - сказал Сульшер.
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Источник — BBC

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