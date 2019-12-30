Эрлинг ХОЛАНД: «Изначально хотел перейти именно в Боруссию»

Талантливый нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал переход из австрийского «РБ Зальцбург» в дортмундскую «Боруссию».
«Я провел интенсивные переговоры с руководством «Боруссии». Особенно много общался с Хансом-Йоахимом Ватцке, Михаэлем Цорком и главным тренером команды Люсьеном Фавром. Изначально я хотел перейти именно сюда, чтобы пройти этот маршрут и играть в футбол в невероятной атмосфере Дортмунда перед более чем 80 тысячами болельщиков. Я уже горю этим», - сказал Холанд.
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Источник — ФК Боруссия Дортмунд
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