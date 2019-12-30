Микель АРТЕТА: «Результат матча с Челси очень жестокий»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.
«Результат очень жестокий. Жестоко то, как именно мы проиграли. Я думаю, что в первом тайме было много позитивного. То, как мы пропустили, было неприятно.
В первом тайме мы были лучше, чем соперник. Но затем мы стали защищаться слишком глубоко, как мне кажется. Мы столкнулись с проблемами из-за этого. Что мы можем изменить? Нужно играть стабильнее. Сделать так, чтобы удачные отрезки по ходу матчей были более длинными», - сказал Артета.
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Источник — Sky Sports
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