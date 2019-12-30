Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мы ужасно играли в течение первых 30 минут»

Главный тренер «Челси» – о победе над «Арсеналом»

  • 30.12.2019 03:57
  • 226 просмотров
  • 0 комментариев
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мы ужасно играли в течение первых 30 минут»
© ФК Челси. Фрэнк Лэмпард
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:1) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
 
«Мы ужасно играли в течение первых 30 минут. Играли медленно, вяло и нервно. Полная противоположность тому, что было в матче с «Тоттенхэмом». Мы позволяли «Арсеналу» все, что он хотел. Рано сделали замену, поскольку чувствовали, что это необходимо. Во втором тайме мы доминировали.
 
Примерно через 10 минут стало ясно, что «Арсенал» видел, как мы играли с «Тоттенхэмом», и вынудил нас использовать пять защитников вместо трех. «Канониры» показывали свой лучший футбол, а нам не хватало баланса. Замена помогла это исправить», - сказал Лэмпард.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности