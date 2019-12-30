Фрэнк ЛЭМПАРД: «Мы ужасно играли в течение первых 30 минут»

«Мы ужасно играли в течение первых 30 минут. Играли медленно, вяло и нервно. Полная противоположность тому, что было в матче с «Тоттенхэмом». Мы позволяли «Арсеналу» все, что он хотел. Рано сделали замену, поскольку чувствовали, что это необходимо. Во втором тайме мы доминировали.

Примерно через 10 минут стало ясно, что «Арсенал» видел, как мы играли с «Тоттенхэмом», и вынудил нас использовать пять защитников вместо трех. «Канониры» показывали свой лучший футбол, а нам не хватало баланса. Замена помогла это исправить», - сказал Лэмпард.