Тренер Вулверхэмптона: «Мы хорошо закончили матч, доминировали в конце»

«Мы играли фантастически с самого начала и до конца. Мы хорошо закончили матч, в концовке доминировали. Наши игроки здорово владели мячом, нашли баланс, создавали моменты. Да, есть неудачный результат, но такой игрой можно гордиться.

На «Энфилде» всегда тяжело играть. «Ливерпуль» является фантастической командой с великолепным тренером. У них была энергия, но мы сбалансировали это», - сказал тренер.