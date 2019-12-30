Тренер Вулверхэмптона: «Мы хорошо закончили матч, доминировали в конце»

Наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы играли фантастически с самого начала и до конца. Мы хорошо закончили матч, в концовке доминировали. Наши игроки здорово владели мячом, нашли баланс, создавали моменты. Да, есть неудачный результат, но такой игрой можно гордиться.
На «Энфилде» всегда тяжело играть. «Ливерпуль» является фантастической командой с великолепным тренером. У них была энергия, но мы сбалансировали это», - сказал тренер.
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Источник — ФК Вулверхэмптон
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