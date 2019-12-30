Гвардиола быстрее всех одержал 100 побед в АПЛ

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одержал 100-ю победу в английской Премьер-лиге, обыграв в 20-м туре «Шеффилд Юнайтед» (2:0).
Гвардиола быстрее всех в истории одержал 100 побед в АПЛ, для этого ему потребовалось лишь 134 матча. Предыдущий рекорд принадлежал наставнику «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо. Он одержал 100 побед в 142 матчах.
Отметим, что «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ занимает третье место, набрав 41 очко. От лидирующего «Ливерпуля» «горожане» отстают на 14 баллов.
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Источник — Sport.ua
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