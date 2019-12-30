Гвардиола быстрее всех одержал 100 побед в АПЛ

Гвардиола быстрее всех в истории одержал 100 побед в АПЛ, для этого ему потребовалось лишь 134 матча. Предыдущий рекорд принадлежал наставнику «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо. Он одержал 100 побед в 142 матчах.

Отметим, что «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ занимает третье место, набрав 41 очко. От лидирующего «Ливерпуля» «горожане» отстают на 14 баллов.