Хосеп ГВАРДИОЛА: «У меня очень много претензий к VAR»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы имели мало времени на восстановление, и мы встречались с крепкой командой, которая сильна не только физически, но и ментально. Я был впечатлен тем, насколько хорошо они делают забросы и обороняются.
Я часто говорил, что у меня очень много претензий к VAR. Каждый тур – это хаос. Надеюсь, в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону.
100 побед в АПЛ? Конечно, мы гордимся тем, чего достигли за эти сезоны, приложив невероятные усилия. Когда думаешь о 100 победах в 134 матчах, понимаешь, что это удивительное достижение», - сказал Гвардиола.
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Источник — BBC
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