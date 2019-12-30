Хосеп ГВАРДИОЛА: «У меня очень много претензий к VAR»

Главный тренер «Манчестер Сити» остался недоволен судейством матча с «Шеффилдом»

  • 30.12.2019 02:39
  • 357 просмотров
  • 0 комментариев
Хосеп ГВАРДИОЛА: «У меня очень много претензий к VAR»
© ФК Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
 
«Мы имели мало времени на восстановление, и мы встречались с крепкой командой, которая сильна не только физически, но и ментально. Я был впечатлен тем, насколько хорошо они делают забросы и обороняются.
 
Я часто говорил, что у меня очень много претензий к VAR. Каждый тур – это хаос. Надеюсь, в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону.
 
100 побед в АПЛ? Конечно, мы гордимся тем, чего достигли за эти сезоны, приложив невероятные усилия. Когда думаешь о 100 победах в 134 матчах, понимаешь, что это удивительное достижение», - сказал Гвардиола.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности