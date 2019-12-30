Хосеп ГВАРДИОЛА: «У меня очень много претензий к VAR»

«Мы имели мало времени на восстановление, и мы встречались с крепкой командой, которая сильна не только физически, но и ментально. Я был впечатлен тем, насколько хорошо они делают забросы и обороняются.

Я часто говорил, что у меня очень много претензий к VAR. Каждый тур – это хаос. Надеюсь, в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону.

100 побед в АПЛ? Конечно, мы гордимся тем, чего достигли за эти сезоны, приложив невероятные усилия. Когда думаешь о 100 победах в 134 матчах, понимаешь, что это удивительное достижение», - сказал Гвардиола.