Дэвид МОЙЕС: «Не могу дождаться, чтобы приступить к работе»

Наставник «Вест Хэма» – о возвращении к работе

  • 30.12.2019 01:56
  • 93 просмотра
  • 0 комментариев
Дэвид МОЙЕС: «Не могу дождаться, чтобы приступить к работе»
© ВВС. Дэвид Мойес
Шотландский специалист Дэвид Мойес прокомментировал возвращение на пост главного тренера лондонского «Вест Хэма».
 
«Это невероятно, очень приятно вернуться домой. Я скучал по этому месту. Мне нравится находиться на этом стадионе, в этом месте и я скучал по клубу. Не могу дождаться, чтобы вновь приступить к работе. 
 
Верю, что команда, которую я здесь получил, является лучшим составом игроков, чем в первом моём приходе, и я с нетерпением жду работы с ними. Сейчас перед нами должна быть краткосрочная цель – добывать победы, чтобы вывести нас из нынешнего положения», - сказал Мойес.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Вест Хэм

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности