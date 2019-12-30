Дэвид МОЙЕС: «Не могу дождаться, чтобы приступить к работе»

«Это невероятно, очень приятно вернуться домой. Я скучал по этому месту. Мне нравится находиться на этом стадионе, в этом месте и я скучал по клубу. Не могу дождаться, чтобы вновь приступить к работе.

Верю, что команда, которую я здесь получил, является лучшим составом игроков, чем в первом моём приходе, и я с нетерпением жду работы с ними. Сейчас перед нами должна быть краткосрочная цель – добывать победы, чтобы вывести нас из нынешнего положения», - сказал Мойес.