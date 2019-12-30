Юрген КЛОПП: «Нам было сложно в матче с Вулверхэмптоном»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
«Матч был тяжелым. Если честно, я этого и ожидал. У Нуно невероятные парни! Они здорово играют в течение всего сезона, у них Лига Европы, они привыкли к тяжелому графику. В первом тайме мы контролировали игру, забили мяч. Все было хорошо. Для нас было очевидно, что наш гол был забит правильно. Отмененный гол «Вулверхэмптона» я не видел.
Они были настроены биться, пытались поймать момент. Нам было сложно. Во втором тайме они прессинговали выше, а мы не смогли правильно отреагировать. Я рад, мы выиграли. Выиграть такое количество матчей нелегко. Все счастливы. С новым годом!» - сказал Клопп.
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Источник — Sky Sports
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