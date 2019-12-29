Хорошее возвращение в основу. Зинченко получил третью лучшую оценку

Украинец провел весь матч в составе «Манчестер Сити»

  • 29.12.2019 23:35
  • 1694 просмотра
  • 5 комментариев
Хорошее возвращение в основу. Зинченко получил третью лучшую оценку
© twitter.com/ManCity

В воскресенье «Манчестер Сити» в матче АПЛ обыграл «Шеффилд Юнайтед», а в основном составе впервые за долгое время вышел Александр Зинченко.

Украинец слева в обороне заменил Бенжамена Менди и провел качественный матч.

Зинченко получил 7,5 баллов за матч, а в команде больше только у Рияда Мареза (8,1) и Кевина Де Брюйне (8,3).

1-го января  «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном».

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Tasha19
    online
      Tasha19, 30.12.2019 00:50
    0
    Hasan Kurmangaliev, 30.12.2019 00:35
    Очень жаль, что оба раза плохо приложился. Пробил абы куды. Он же и за молодежку шахтера и за уфу бил с дальних дистанций. Почему сейчас разучился - хз. Второй удар так был вообще с отличной позиции. Забил бы - был бы вообще героем. А то сейчас пересматривал твитер мансити, так там многие фаны не особо его любят...
    Ну мнение фанатов то дело десятое, кому в основе играть Гвардиола решает)
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    Hasan Kurmangaliev
    online
      Hasan Kurmangaliev, 30.12.2019 00:35
    0
    Tasha19, 30.12.2019 00:01
    Зинченко нанес 2 удара по воротам, совершил 133 касания к мячу (второй показатель в матче), сделал 101 точную передачу (94%), выиграл 2 верховых мяча и совершил 5 отборов (лучший в матче).
    Очень жаль, что оба раза плохо приложился. Пробил абы куды. Он же и за молодежку шахтера и за уфу бил с дальних дистанций. Почему сейчас разучился - хз. Второй удар так был вообще с отличной позиции. Забил бы - был бы вообще героем. А то сейчас пересматривал твитер мансити, так там многие фаны не особо его любят...
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    MyIqIsYourScore
      MyIqIsYourScore, 30.12.2019 00:06
    +1
    Эффективно отыграл матч. По-моему, левый фланг сегодня был полностью за ним.
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    Tasha19
    online
      Tasha19, 30.12.2019 00:01
    +3
    Зинченко нанес 2 удара по воротам, совершил 133 касания к мячу (второй показатель в матче), сделал 101 точную передачу (94%), выиграл 2 верховых мяча и совершил 5 отборов (лучший в матче).
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    max.khoduk
      max.khoduk, 29.12.2019 23:38
    +5
    Зиня - один из будущих лидеров Горожан!
    Успехов ему
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    max.khoduk
      max.khoduk, 29.12.2019 23:38
    +5
    Зиня - один из будущих лидеров Горожан!
    Успехов ему
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 30.12.2019 00:01
    +3
    Зинченко нанес 2 удара по воротам, совершил 133 касания к мячу (второй показатель в матче), сделал 101 точную передачу (94%), выиграл 2 верховых мяча и совершил 5 отборов (лучший в матче).
    Ссылка
    MyIqIsYourScore
      MyIqIsYourScore, 30.12.2019 00:06
    +1
    Эффективно отыграл матч. По-моему, левый фланг сегодня был полностью за ним.
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 30.12.2019 00:50
    0
    Hasan Kurmangaliev, 30.12.2019 00:35
    Очень жаль, что оба раза плохо приложился. Пробил абы куды. Он же и за молодежку шахтера и за уфу бил с дальних дистанций. Почему сейчас разучился - хз. Второй удар так был вообще с отличной позиции. Забил бы - был бы вообще героем. А то сейчас пересматривал твитер мансити, так там многие фаны не особо его любят...
    Ну мнение фанатов то дело десятое, кому в основе играть Гвардиола решает)
    Ссылка
    Hasan Kurmangaliev
    online
      Hasan Kurmangaliev, 30.12.2019 00:35
    0
    Tasha19, 30.12.2019 00:01
    Зинченко нанес 2 удара по воротам, совершил 133 касания к мячу (второй показатель в матче), сделал 101 точную передачу (94%), выиграл 2 верховых мяча и совершил 5 отборов (лучший в матче).
    Очень жаль, что оба раза плохо приложился. Пробил абы куды. Он же и за молодежку шахтера и за уфу бил с дальних дистанций. Почему сейчас разучился - хз. Второй удар так был вообще с отличной позиции. Забил бы - был бы вообще героем. А то сейчас пересматривал твитер мансити, так там многие фаны не особо его любят...
    Ссылка
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