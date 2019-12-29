Хорошее возвращение в основу. Зинченко получил третью лучшую оценку

В воскресенье «Манчестер Сити» в матче АПЛ обыграл «Шеффилд Юнайтед», а в основном составе впервые за долгое время вышел Александр Зинченко.
Украинец слева в обороне заменил Бенжамена Менди и провел качественный матч.
Зинченко получил 7,5 баллов за матч, а в команде больше только у Рияда Мареза (8,1) и Кевина Де Брюйне (8,3).
1-го января «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Успехов ему
Успехов ему
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.