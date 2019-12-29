Хорошее возвращение в основу. Зинченко получил третью лучшую оценку

В воскресенье «Манчестер Сити» в матче АПЛ обыграл «Шеффилд Юнайтед», а в основном составе впервые за долгое время вышел Александр Зинченко.

Украинец слева в обороне заменил Бенжамена Менди и провел качественный матч.

Зинченко получил 7,5 баллов за матч, а в команде больше только у Рияда Мареза (8,1) и Кевина Де Брюйне (8,3).

1-го января «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном».