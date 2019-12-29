Хосеп ГВАРДИОЛА: «Спасибо АПЛ за три выходных дня»

В воскресенье «Манчестер Сити» матчем против «Шеффилд Юнайтед» закрыл 2019 год, однако следующий поединок команда Хосепа Гвардиоды проведет уже через 72 часа - 1-го января.
«За 48 часов после прошлого матча АПЛ мы сумели восстановиться и показать неплохой футбол. Нужно отдать должное «Шеффилд Юнайтед». Они только поднялись в АПЛ, но держатся в верхней части таблицы».
«И хочу поблагодарить руководство чемпионата, ведь у «Манчестер Сити» теперь есть 3 дня отдыха», - сказал Гвардиола.
1-го января «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном».
Источник — BBC
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