Александр ГОЛОВКО: «У сборной Нидерландов есть проблемы в обороне»

Бывший защитник сборной Украины Александр Головко поделился мнением о главном сопернике команды Андрея Шевченко на групповом раунде Евро-2020.

«Сборная Нидерландов показывает интересный, мобильный и легкий футбол. На фоне интенсивной подготовки голландцы действуют непринужденно в атаке. А вот в обороне есть проблемы. Если Украина будет действовать агрессивно в нападении, то свой гол забьет. Главное - чтобы мы показали футбол не ниже уровня, чем в отборочном цикле», - сказал Головко.