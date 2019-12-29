Александр ГОЛОВКО: «У сборной Нидерландов есть проблемы в обороне»

Специалист – о сопернике сборной Украины на Евро-2020

  • 29.12.2019 20:50
  • 566 просмотров
  • 4 комментария
Александр ГОЛОВКО: «У сборной Нидерландов есть проблемы в обороне»
© УАФ. Александр Головко
Бывший защитник сборной Украины Александр Головко поделился мнением о главном сопернике команды Андрея Шевченко на групповом раунде Евро-2020.
 
«Сборная Нидерландов показывает интересный, мобильный и легкий футбол. На фоне интенсивной подготовки голландцы действуют непринужденно в атаке. А вот в обороне есть проблемы. Если Украина будет действовать агрессивно в нападении, то свой гол забьет. Главное - чтобы мы показали футбол не ниже уровня, чем в отборочном цикле», - сказал Головко.
 
Напомним, на Евро-2020 Украина сыграет в группе С вместе с командами Нидерландов и Австрии. Конкурент Украины из четвертой корзины посева будет определен на футбольном поле в марте 2020 года, по итогам матчей плей-офф.
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Источник — Экспресс

(2 голоса)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 29.12.2019 21:06
    +1
    sokolyk, 29.12.2019 21:04
    Главное не пытаться обыграть ван Дейка один-на-один, а просто давать пасы в разрез или играть на опережение...
    Ван Дейк сегодня чуть не привез гол
    Ссылка
    sokolyk
    online
      sokolyk, 29.12.2019 21:04
    0
    Главное не пытаться обыграть ван Дейка один-на-один, а просто давать пасы в разрез или играть на опережение...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 29.12.2019 20:57
    +2
    Бегемот плавает и бегает быстрее человека, значит победить его в триатлоне можно только на велике.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.12.2019 20:55
    +1
    Главное.что бы нас не засудили и фортуна не убежала к другому. тогда выцарапаем ничейку.что хорошо для матча в гостях
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 29.12.2019 20:57
    +2
    Бегемот плавает и бегает быстрее человека, значит победить его в триатлоне можно только на велике.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 29.12.2019 21:06
    +1
    sokolyk, 29.12.2019 21:04
    Главное не пытаться обыграть ван Дейка один-на-один, а просто давать пасы в разрез или играть на опережение...
    Ван Дейк сегодня чуть не привез гол
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.12.2019 20:55
    +1
    Главное.что бы нас не засудили и фортуна не убежала к другому. тогда выцарапаем ничейку.что хорошо для матча в гостях
    Ссылка
    sokolyk
    online
      sokolyk, 29.12.2019 21:04
    0
    Главное не пытаться обыграть ван Дейка один-на-один, а просто давать пасы в разрез или играть на опережение...
    Ссылка
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