Жардим и его ассистенты снова получат 8 млн евро компенсации

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим и его ассистенты материально не пострадали из-за увольнения

По данным источника, тренерский штаб получит компенсацию в размере 8 млн евро. Новый наставник «Монако» Роберт Морено пригласит в тренерский штаб команды ассистентов, с которыми работал ранее.

Интересно, что зарплата Жардима составляла 330 тысяч евро в месяц. При прошлом увольнении из «Монако» в конце 2018 года тренер получил те же 8 миллионов

Напомним, Жардим возглавил «Монако» летом 2014 года и был уволен осенью 2018, но через несколько месяцев вернулся в команду.