Жардим и его ассистенты снова получат 8 млн евро компенсации

«Монако» придется выплатить компенсацию за расторжение контракта

  • 29.12.2019 20:06
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Жардим и его ассистенты снова получат 8 млн евро компенсации
© sportsgrape.com. Леонарду Жардим
Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим и его ассистенты материально не пострадали из-за увольнения.
 
По данным источника, тренерский штаб получит компенсацию в размере 8 млн евро. Новый наставник «Монако» Роберт Морено пригласит в тренерский штаб команды ассистентов, с которыми работал ранее.
 
Интересно, что зарплата Жардима составляла 330 тысяч евро в месяц. При прошлом увольнении из «Монако» в конце 2018 года тренер получил те же 8 миллионов
 
Напомним, Жардим возглавил «Монако» летом 2014 года и был уволен осенью 2018, но через несколько месяцев вернулся в команду.
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