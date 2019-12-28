Монако уволил Леонарду Жардима и назначил экс-тренера сборной Иcпании

На тренерском мостике «монегасков» перестановки

  • 28.12.2019 23:26
  • 1190 просмотров
  • 1 комментарий
Монако уволил Леонарду Жардима и назначил экс-тренера сборной Иcпании
© Твиттер Монако. Роберто Морено

«Монако» объявил о прекращении сотрудничества с Леонарду Жардимом. 45-летний португалец возглавил клуб во второй раз в январе минувшего года, сменив провалившегося Тьерри Анри. Однако, в отличие от первой каденции в клубе (с 2014 по 2018-й год), второе пришествие получилось не таким успешным. Впрочем, и провалом нынешний сезон считать нельзя – «монегаски» после 18-ти туров идут на 7-м месте, отставая от третьего места всего на 5 очков.

Жардима сменит экс-наставник сборной Испании Роберто Морено. 42-летний испанец вывел команду на Евро-2020, но уступил свое место Луису Энрике, который вернулся в команду после паузы в связи со смертью дочери.

Контракт Морено, который работал в штабе Энрике в «Барселоне», «Сельте» и «Роме», рассчитан на два с половиной года.

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Источник — ФК Монако

(1 голос)

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Комментарии
    Володимир Олійник
      Володимир Олійник, 29.12.2019 00:20
    0
    Жардінь-тупі адміни
    Ссылка
    Володимир Олійник
      Володимир Олійник, 29.12.2019 00:20
    0
    Жардінь-тупі адміни
    Ссылка
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