Монако уволил Леонарду Жардима и назначил экс-тренера сборной Иcпании

«Монако» объявил о прекращении сотрудничества с Леонарду Жардимом. 45-летний португалец возглавил клуб во второй раз в январе минувшего года, сменив провалившегося Тьерри Анри. Однако, в отличие от первой каденции в клубе (с 2014 по 2018-й год), второе пришествие получилось не таким успешным. Впрочем, и провалом нынешний сезон считать нельзя – «монегаски» после 18-ти туров идут на 7-м месте, отставая от третьего места всего на 5 очков.

Жардима сменит экс-наставник сборной Испании Роберто Морено. 42-летний испанец вывел команду на Евро-2020, но уступил свое место Луису Энрике, который вернулся в команду после паузы в связи со смертью дочери.

Контракт Морено, который работал в штабе Энрике в «Барселоне», «Сельте» и «Роме», рассчитан на два с половиной года.