Арсенал проиграл четыре домашних матча подряд в Премьер-лиге

Проиграв на «Эмирейтс» в поединке 20-го тура АПЛ «Челси» (1:2), команда Микеля Артеты повторила рекорд со знаком минус. Поражение стало для «Арсенала» 4-м подряд в домашних матчах. Такой неудачной домашней серии у «канониров» не было с 1959 года.

Отметим, что «Арсенал» не может победить уже пять матчей подряд. Всего в последних 15-ти матчах у команды в активе только одна победа.

После 20-го тура «Арсенал» занимает 12-е место, имея в активе всего 24 очка.