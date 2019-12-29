Роман ЯРЕМЧУК: «Ребров мне давал шанс в Динамо, но я его не использовал»

Форвард «Гента» Роман Яремчук рассказал, почему ушел из «Динамо» и решил продолжить выступления в Бельгии.

«После «Александрии» я вернулся в «Динамо», но свой шанс не использовал. Сергей Ребров давал мне возможности, я играл, но шанс не использовал. Потом уже с Хацкевичем поехал на сбор, но там мне дали понять, что на меня не рассчитывают. В клубе сказали, что есть варианты с арендой в Украине. Я отказался, сказал, что у меня есть вариант с «Гентом».

«Сразу сказал, что в аренду больше не поеду. Считаю, что этот переезд - правильный шаг. Был еще вариант со «Славией» Прага».

«Что касается «Динамо», то там были Мбокани, Мораес, Беседин, Хлебас...шансов тогда не было. В перспективе - шансы были, но тогда их не было. Не чувствовал себя комфортно в «Динамо» тогда, поэтому хотел уйти», - рассказал Яремчук.

Ранее игрок рассказал о шансах перейти в другой чемпионат.