ВИДЕО ДНЯ. Роналду с сыном сыграл в футбол с безногим мальчиком

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в Дубае, куда он прибыл на церемонию Global Soccer Award 2019, сыграл в футбол с Али Турганбековым – мальчиком, который родился без ног.
После этого Криштиану написал в своем Instagram:
«Это было большое удовольствие, встретиться с тобой, Али. Истинное вдохновение».
Ранее Роналду встретился с наследным принцем Дубая.
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Источник — Sport.ua
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