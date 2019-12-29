ВИДЕО ДНЯ. Роналду с сыном сыграл в футбол с безногим мальчиком

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в Дубае, куда он прибыл на церемонию Global Soccer Award 2019, сыграл в футбол с Али Турганбековым – мальчиком, который родился без ног.

После этого Криштиану написал в своем Instagram:

«Это было большое удовольствие, встретиться с тобой, Али. Истинное вдохновение».

Ранее Роналду встретился с наследным принцем Дубая.