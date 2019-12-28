ФОТО. Роналду встретился с наследным принцем Дубая

34-летний форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду встретится с 37-летним наследным принцем Дубая Хамданом ибн Мохаммедом Аль Мактумом, известном под псевдонимом Фазза.
«Всегда рад видеть тебя, мой друг Фазза», — прокомментировал Роналду совместное фото, сделанное в Дубае.
В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 21 матч во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.
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