ФОТО. Роналду встретился с наследным принцем Дубая

34-летний форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду встретится с 37-летним наследным принцем Дубая Хамданом ибн Мохаммедом Аль Мактумом, известном под псевдонимом Фазза.

«Всегда рад видеть тебя, мой друг Фазза», — прокомментировал Роналду совместное фото, сделанное в Дубае.

В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 21 матч во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.