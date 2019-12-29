СВАТОК: «Атмосфера на поединках Хайдука и Динамо Загреб незабываемая»

Украинский защитник – о популярности главного хорватского дерби

  • 29.12.2019 18:37
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СВАТОК: «Атмосфера на поединках Хайдука и Динамо Загреб незабываемая»
© ФК Хайдук. Александр Сваток
25-летний украинский защитник «Днепра-1» Александр Сваток, выступавший за «Хайдук», рассказал о чемпионате Хорватии.
 
— Как тебе уровень хорватского чемпионата?
— Неплохой. Вверху турнирной таблицы есть пять команд, против которых всегда сложно, но и интересной играть. В общем, конкуренция приличная.
 
— Динамо — вне этой конкуренции?
— Эта команда из Загреба во всех компонентах выглядит посерьезнее остальных. А вот Хайдук, Риека, Осиек, Горица, Локомотива плюс-минус соперники одного уровня.
 
— На себе ощутил все прелести главного хорватского дерби?
— Да. Атмосфера на поединках Хайдука с Динамо незабываемая. С такими болельщиками, как у Хайдука, я столкнулся впервые. Они всегда неистово поддерживают команду, но после поражения спросят и за результат. 
 
— На домашние поединки Хайдука ходит много зрителей?
— Разные ведь соперники. Но средняя посещаемость, думаю, будет порядка 10-ти тысяч на игре.
 
Напомним, ранее Сваток перешел в «Днепр-1» из «Хайдука». За хорватский клуб футболист провел 19 матчей.
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Источник — zbirna.com

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