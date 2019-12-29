СВАТОК: «Атмосфера на поединках Хайдука и Динамо Загреб незабываемая»

25-летний украинский защитник «Днепра-1» Александр Сваток, выступавший за «Хайдук», рассказал о чемпионате Хорватии.

— Как тебе уровень хорватского чемпионата?

— Неплохой. Вверху турнирной таблицы есть пять команд, против которых всегда сложно, но и интересной играть. В общем, конкуренция приличная.

— Динамо — вне этой конкуренции?

— Эта команда из Загреба во всех компонентах выглядит посерьезнее остальных. А вот Хайдук, Риека, Осиек, Горица, Локомотива плюс-минус соперники одного уровня.

— На себе ощутил все прелести главного хорватского дерби?

— Да. Атмосфера на поединках Хайдука с Динамо незабываемая. С такими болельщиками, как у Хайдука, я столкнулся впервые. Они всегда неистово поддерживают команду, но после поражения спросят и за результат.

— На домашние поединки Хайдука ходит много зрителей?

— Разные ведь соперники. Но средняя посещаемость, думаю, будет порядка 10-ти тысяч на игре.