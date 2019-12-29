Виктор ВАЦКО: «Хацкевич – очень сильная личность, лидер, с харизмой»

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о бывшем главном тренере киевского «Динамо» Александре Хацкевиче.

«Я не гонюсь за фамилиями и цифрами, поэтому мне легче. Серьезно. Просто беру интервью у людей, с которыми мне интересно общаться.

Но бывают моменты, когда человек актуален – как Хацкевич. Он априори должен был зайти, это первое и до сих пор единственное его интервью после отставки в «Динамо». Мы долго договаривались, но записали именно тогда.

Давно его знаю – еще со времен, когда он был футболистом. Он дал слово и сдержал его. Представляю, как ему было трудно психологически. Саша – очень сильная личность, лидер, с харизмой. В команде Лобановского мало кто мог себе позволить дискутировать с Лобановским.

Все станет ясно, если посмотреть, сколько раз его переводили в другую команду. Он и остался сильной личностью. То, что он сдержал слово передо мной, несмотря на очень непростой период в своей жизни, вызывает только уважение», – сказал Вацко.