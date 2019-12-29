Виктор ВАЦКО: «Хацкевич – очень сильная личность, лидер, с харизмой»

Известный комментатор – о белорусском тренере

  • 29.12.2019 17:49
  • 1002 просмотра
  • 1 комментарий
Виктор ВАЦКО: «Хацкевич – очень сильная личность, лидер, с харизмой»
© ТК Футбол. Виктор Вацко
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о бывшем главном тренере киевского «Динамо» Александре Хацкевиче.
 
«Я не гонюсь за фамилиями и цифрами, поэтому мне легче. Серьезно. Просто беру интервью у людей, с которыми мне интересно общаться.
 
Но бывают моменты, когда человек актуален – как Хацкевич. Он априори должен был зайти, это первое и до сих пор единственное его интервью после отставки в «Динамо». Мы долго договаривались, но записали именно тогда.
 
Давно его знаю – еще со времен, когда он был футболистом. Он дал слово и сдержал его. Представляю, как ему было трудно психологически. Саша – очень сильная личность, лидер, с харизмой. В команде Лобановского мало кто мог себе позволить дискутировать с Лобановским.
 
Все станет ясно, если посмотреть, сколько раз его переводили в другую команду. Он и остался сильной личностью. То, что он сдержал слово передо мной, несмотря на очень непростой период в своей жизни, вызывает только уважение», – сказал Вацко.
 
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Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 29.12.2019 18:27
    +1
    Найкращий тренер Динамо, після Михайличенка звісно
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 29.12.2019 18:27
    +1
    Найкращий тренер Динамо, після Михайличенка звісно
    Ссылка
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