СВАТОК: «Постараюсь помочь Днепру-1 осуществить очень серьезные планы»

Украинский защитник хочет помочь новому клубу попасть в топ-6 УПЛ

  • 29.12.2019 16:39
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СВАТОК: «Постараюсь помочь Днепру-1 осуществить очень серьезные планы»
© ФК Хайдук. Александр Сваток
25-летний украинский защитник Александр Сваток прокомментировал свой переход в «Днепр-1».
 
— Александр, рад вернуться домой?
— (Улыбается.) Безусловно, я рад вернуться в родной город, в команду, в которой я многому научился.
 
— На протяженнии последнего года следил за украинской Премьер-лигой?
— Конечно. Больше всего смотрел поединки Днепра-1, так как у меня там много друзей, знакомые тренеры. Видел и много матчей Зари, цвета которой я защищал перед уходом в Хайдук.
 
— В чемпионате Хорватии ты боролся за второе место, а в Премьер-лиге, может, придется побороться и за выживание…
— Все возможно. Но ведь и первая шестерка от Днепра-1 не так далека, поэтому, думаю, что все по своим местам расставит последний тур первого этапа. Я приехал в Днепр постараться помочь Днепру-1 осуществить планы, которые вскоре будут очень серьезными…
 
Напомним, что Сваток перешел в «Днепр-1» из «Хайдука». За хорватский клуб футболист провел 19 матчей.
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Источник — zbirna.com

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