СВАТОК: «Постараюсь помочь Днепру-1 осуществить очень серьезные планы»

— Александр, рад вернуться домой?

— (Улыбается.) Безусловно, я рад вернуться в родной город, в команду, в которой я многому научился.

— На протяженнии последнего года следил за украинской Премьер-лигой?

— Конечно. Больше всего смотрел поединки Днепра-1, так как у меня там много друзей, знакомые тренеры. Видел и много матчей Зари, цвета которой я защищал перед уходом в Хайдук.

— В чемпионате Хорватии ты боролся за второе место, а в Премьер-лиге, может, придется побороться и за выживание…

— Все возможно. Но ведь и первая шестерка от Днепра-1 не так далека, поэтому, думаю, что все по своим местам расставит последний тур первого этапа. Я приехал в Днепр постараться помочь Днепру-1 осуществить планы, которые вскоре будут очень серьезными…