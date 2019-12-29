БУРЯК: «Зачем сборной натурализованные игроки, если они сидят в запасе?»

Специалист не понимает, зачем сборной натурализованные футболисты

  • 29.12.2019 15:08
  • 761 просмотр
  • 5 комментариев
БУРЯК: «Зачем сборной натурализованные игроки, если они сидят в запасе?»
© Sport.ua. Леонид Буряк
Экс-наставник национальной сборной Украины Леонид Буряк поделился мнением о комплектации команды Андрея Шевченко.
 
– У «Динамо» в прошлом, да и в этом сезоне, не все складывается гладко. Это сказывается на выступлении динамовцев за сборную?
– «Динамо» делегировало в национальную команду хороших игроков – Миколенко, Цыганкова, Беседина, Бурду, Шепелева. Но надо посмотреть, насколько их хватит в матчах с такими сборными, как Голландия, Германия, Испания и Англия. Это ведь другие скорости и мышление. Пока что для этих ребят был другой футбол. Хочется, чтобы они стали открытием Евро-2020.
 
– «Шахтер» стал базовым клубом национальной команды, но у него сменился главный тренер…
– К украинским футболистам «Шахтера» нет вопросов. Что касается натурализованных игроков, то если они сидят в запасе сборной, зачем тогда нужны? Сборную невозможно представить без Малиновского, Миколенко, Цыганкова и Пятова, который очень вырос в игровом плане за период отбора на Евро-2020.
 
Напомним, на Евро-2020 Украина сыграет в группе С вместе с командами Нидерландов и Австрии. Конкурент Украины из четвертой корзины посева будет определен на футбольном поле в марте 2020 года, по итогам матчей плей-офф.
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Источник — Footboom

(2 голоса)

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Комментарии
    nomad
    online
      nomad, 29.12.2019 15:40
    0
    Совершенно верно! Пусть как в 60-х - 80-х прошлого века, пусть с КГБ. Но все достижения наших футболистов нашими и были!
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    Дід Піхто
      Дід Піхто , 29.12.2019 15:36
    -1
    Ну как зачем? Их натурализация нужна была шахтеру. Сборной Украины они и нафиг не нужны. Такой большой дядька, а не понимает этого
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    Сергій Поліщук
      Сергій Поліщук, 29.12.2019 15:32
    -1
    Правильно! Вызывать только по 11 игроков на каждый матч (из Динамо, конечно), остальные ведь, все-равно, останутся в запасе, смысла же нет! Верим, что Буряк еще это попрактикует, когда кто-то из владельцев клубов второй лиги сойдет с ума и назначит его тренером!
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    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 29.12.2019 15:26
    -1
    Він правий, шлюраєс не забиває зовсім, шмарлос сдох.
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    Милчел Авек
      Милчел Авек, 29.12.2019 15:20
    -3
    Бред какой то. Зачем тогда , вообще, сборной запасные игроки, если они все равно сидят в запасе.
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    nomad
    online
      nomad, 29.12.2019 15:40
    0
    Совершенно верно! Пусть как в 60-х - 80-х прошлого века, пусть с КГБ. Но все достижения наших футболистов нашими и были!
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