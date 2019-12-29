БУРЯК: «Зачем сборной натурализованные игроки, если они сидят в запасе?»

Экс-наставник национальной сборной Украины Леонид Буряк поделился мнением о комплектации команды Андрея Шевченко.

– У «Динамо» в прошлом, да и в этом сезоне, не все складывается гладко. Это сказывается на выступлении динамовцев за сборную?

– «Динамо» делегировало в национальную команду хороших игроков – Миколенко, Цыганкова, Беседина, Бурду, Шепелева. Но надо посмотреть, насколько их хватит в матчах с такими сборными, как Голландия, Германия, Испания и Англия. Это ведь другие скорости и мышление. Пока что для этих ребят был другой футбол. Хочется, чтобы они стали открытием Евро-2020.

– «Шахтер» стал базовым клубом национальной команды, но у него сменился главный тренер…

– К украинским футболистам «Шахтера» нет вопросов. Что касается натурализованных игроков, то если они сидят в запасе сборной, зачем тогда нужны? Сборную невозможно представить без Малиновского, Миколенко, Цыганкова и Пятова, который очень вырос в игровом плане за период отбора на Евро-2020.