Виктор ВАЦКО: «Чем Гримм занимался два года?»

Украинский комментатор Виктор Вацко подверг критике работу Томаса Гримма на посту президента УПЛ:

«Томас Гримм два года был президентом УПЛ. Он много обещал, прийдя. Но абсолютно ничего не сделал из обещанного. Да, ты не можешь привести людей к консенсусу. Ты приехал из другой страны, что будешь рассказывать владельцам клубов?

Ты задекларировал создание единого телепула, но не рассчитал свои силы. Не договорились. Это ожидаемо. Ты не можешь стукнуть кулаком и сказать: «Одно из условий участия в УПЛ – передача телеправ. Кто не передал – будет отстранен от участия». Это тоже читалось.

Но какой-то альтернативы, плана Б, чтобы войти в переговорный процесс ты так и не создал. Ни телепула, ни спонсоров, ничего для помощи клубам в зарабатывании денег. Чем ты занимался два года?

Дошло до того, что болельщики не только не знают, где посмотреть украинский футбол – «УНИАН», «2+2», «Футболы», раньше «ZIK». Сейчас невозможно нормально посмотреть централизованный обзор тура. Это тоже прокол УПЛ.

Вспоминаю, когда владельцы клубов создавали организацию под названием УПЛ, речь шла о собственном телеканале. Сейчас в УПЛ никто не говорит о собственном продакшене, который готовил хотя бы околофутбольные сюжеты. Это же популяризация лиги, футбола».

Ранее Гримм заявил, что не будет переизбираться на пост президента УПЛ.