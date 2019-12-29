Виктор ВАЦКО: «Чем Гримм занимался два года?»

Известный комментатор раскритиковал президент УПЛ

  • 29.12.2019 12:47
  • 1658 просмотров
  • 6 комментариев
Виктор ВАЦКО: «Чем Гримм занимался два года?»
© ТК Футбол. Виктор Вацко

Украинский комментатор Виктор Вацко подверг критике работу Томаса Гримма на посту президента УПЛ:

«Томас Гримм два года был президентом УПЛ. Он много обещал, прийдя. Но абсолютно ничего не сделал из обещанного. Да, ты не можешь привести людей к консенсусу. Ты приехал из другой страны, что будешь рассказывать владельцам клубов? 

Ты задекларировал создание единого телепула, но не рассчитал свои силы. Не договорились. Это ожидаемо. Ты не можешь стукнуть кулаком и сказать: «Одно из условий участия в УПЛ – передача телеправ. Кто не передал – будет отстранен от участия». Это тоже читалось. 

Но какой-то альтернативы, плана Б, чтобы войти в переговорный процесс ты так и не создал. Ни телепула, ни спонсоров, ничего для помощи клубам в зарабатывании денег. Чем ты занимался два года?

Дошло до того, что болельщики не только не знают, где посмотреть украинский футбол – «УНИАН», «2+2», «Футболы», раньше «ZIK». Сейчас невозможно нормально посмотреть централизованный обзор тура. Это тоже прокол УПЛ. 

Вспоминаю, когда владельцы клубов создавали организацию под названием УПЛ, речь шла о собственном телеканале. Сейчас в УПЛ никто не говорит о собственном продакшене, который готовил хотя бы околофутбольные сюжеты. Это же популяризация лиги, футбола».

Ранее Гримм заявил, что не будет переизбираться на пост президента УПЛ.

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Источник — Трибуна

(7 голосов)

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Комментарии
    u6464u
      u6464u, 29.12.2019 13:51
    0
    Витя он как и ты бездельник.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.12.2019 13:44
    0
    Shevchenka2019, 29.12.2019 13:22
    )))) Вітя...ти ж так критикував Карпати за часів Смайла,а зараз рило на замку....4м0 ти вітя...саме натуральне 4м0!!! А зараз доля Карпат залежить від заробітку від часів Смайла....а не теперішнього шаблія....)))) факт!
    При чому тут Карпати? Мова про керуванням УПЛ. А Карпати вже своє відіграли. Весною буде лебединна пісня, якщо ще вирішать чемпіонат догравати
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 29.12.2019 13:42
    0
    Чим занімався?..відробляв ахметівський заробіток!!!
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 29.12.2019 13:22
    0
    )))) Вітя...ти ж так критикував Карпати за часів Смайла,а зараз рило на замку....4м0 ти вітя...саме натуральне 4м0!!! А зараз доля Карпат залежить від заробітку від часів Смайла....а не теперішнього шаблія....)))) факт!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.12.2019 13:08
    +4
    Гримм как и Коллина. все эти годы выполнял роль громоотвода.причем это всё делалось за огромные зарплаты себе и помошникам.лучше эти деньги пустили бы на развитие детского футбола
    Ссылка
    MaxUa
    online
    MaxUa, 29.12.2019 12:52
    +4
    "Он много обещал, прийдя. Но абсолютно ничего не сделал из обещанного."
    Хороший, годный, качественный политик.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 29.12.2019 13:08
    +4
    Гримм как и Коллина. все эти годы выполнял роль громоотвода.причем это всё делалось за огромные зарплаты себе и помошникам.лучше эти деньги пустили бы на развитие детского футбола
    Ссылка
    MaxUa
    online
    MaxUa, 29.12.2019 12:52
    +4
    "Он много обещал, прийдя. Но абсолютно ничего не сделал из обещанного."
    Хороший, годный, качественный политик.
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 29.12.2019 13:51
    0
    Витя он как и ты бездельник.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.12.2019 13:44
    0
    Shevchenka2019, 29.12.2019 13:22
    )))) Вітя...ти ж так критикував Карпати за часів Смайла,а зараз рило на замку....4м0 ти вітя...саме натуральне 4м0!!! А зараз доля Карпат залежить від заробітку від часів Смайла....а не теперішнього шаблія....)))) факт!
    При чому тут Карпати? Мова про керуванням УПЛ. А Карпати вже своє відіграли. Весною буде лебединна пісня, якщо ще вирішать чемпіонат догравати
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 29.12.2019 13:42
    0
    Чим занімався?..відробляв ахметівський заробіток!!!
    Ссылка
    Shevchenka2019
      Shevchenka2019, 29.12.2019 13:22
    0
    )))) Вітя...ти ж так критикував Карпати за часів Смайла,а зараз рило на замку....4м0 ти вітя...саме натуральне 4м0!!! А зараз доля Карпат залежить від заробітку від часів Смайла....а не теперішнього шаблія....)))) факт!
    Ссылка
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