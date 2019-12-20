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Томас ГРИММ: «УПЛ получит нового президента 6 апреля»

Президент Украинской Премьер-лиги не будет переизбираться

  • 20.12.2019 11:32
  • 842 просмотра
  • 3 комментария
Томас ГРИММ: «УПЛ получит нового президента 6 апреля»
© Footboom. Томас Гримм
Президент УПЛ Томас Гримм сообщил, что не будет переизбираться на пост главы Премьер-лиги. 
 
«Знаю, что моя каденция закончится 5 апреля. Заявил, что не буду переизбираться.
 
6 апреля УПЛ получит нового президента», – сказал Гримм.
 
Напомним, Гримм занимает пост президента УПЛ с апреля 2018-го.
 
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Источник — Трибуна

(2 голоса)

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Комментарии
    sahka1981
    sahka1981, 20.12.2019 12:32
    +1
    Томас ГРИММ и привилегии Шахтеру:
    Комментируя во время пресс-ланча ситуацию с тем, что "Шахтер" игнорирует требование Премьер-лиги носить шеврон партнера лиги, президент организации Томас Гримм заявил, что влияние лиги в этом вопросе ограничено.
    Швейцарец надеется, что в будущем ситуация изменится.
    Напомним, что "Шахтер" не захотел наносить на форму шеврон с титульным спонсором Премьер-лиги Favbet, так как имеет контракт с другой букмекерской конторой PariMatch.
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 20.12.2019 11:49
    +5
    TemaMX, 20.12.2019 11:40
    Блин, что это вообще было? Кто это такой? Что он сделал?
    По моему серьгу в ухе делал в Украине.
    Ссылка
    TemaMX
    online
      TemaMX, 20.12.2019 11:40
    +5
    Блин, что это вообще было? Кто это такой? Что он сделал?
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 20.12.2019 11:49
    +5
    TemaMX, 20.12.2019 11:40
    Блин, что это вообще было? Кто это такой? Что он сделал?
    По моему серьгу в ухе делал в Украине.
    Ссылка
    TemaMX
    online
      TemaMX, 20.12.2019 11:40
    +5
    Блин, что это вообще было? Кто это такой? Что он сделал?
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 20.12.2019 12:32
    +1
    Томас ГРИММ и привилегии Шахтеру:
    Комментируя во время пресс-ланча ситуацию с тем, что "Шахтер" игнорирует требование Премьер-лиги носить шеврон партнера лиги, президент организации Томас Гримм заявил, что влияние лиги в этом вопросе ограничено.
    Швейцарец надеется, что в будущем ситуация изменится.
    Напомним, что "Шахтер" не захотел наносить на форму шеврон с титульным спонсором Премьер-лиги Favbet, так как имеет контракт с другой букмекерской конторой PariMatch.
    Ссылка
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