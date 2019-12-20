Томас ГРИММ: «УПЛ получит нового президента 6 апреля»

Президент УПЛ Томас Гримм сообщил, что не будет переизбираться на пост главы Премьер-лиги.
«Знаю, что моя каденция закончится 5 апреля. Заявил, что не буду переизбираться.
6 апреля УПЛ получит нового президента», – сказал Гримм.
Напомним, Гримм занимает пост президента УПЛ с апреля 2018-го.
Ранее сообщалось, что место Гримма в УПЛ может занять Равиль Сафиуллин.
Источник — Трибуна
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Комментируя во время пресс-ланча ситуацию с тем, что "Шахтер" игнорирует требование Премьер-лиги носить шеврон партнера лиги, президент организации Томас Гримм заявил, что влияние лиги в этом вопросе ограничено.
Швейцарец надеется, что в будущем ситуация изменится.
Напомним, что "Шахтер" не захотел наносить на форму шеврон с титульным спонсором Премьер-лиги Favbet, так как имеет контракт с другой букмекерской конторой PariMatch.
Комментируя во время пресс-ланча ситуацию с тем, что "Шахтер" игнорирует требование Премьер-лиги носить шеврон партнера лиги, президент организации Томас Гримм заявил, что влияние лиги в этом вопросе ограничено.
Швейцарец надеется, что в будущем ситуация изменится.
Напомним, что "Шахтер" не захотел наносить на форму шеврон с титульным спонсором Премьер-лиги Favbet, так как имеет контракт с другой букмекерской конторой PariMatch.
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