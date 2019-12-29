Арсенал повесил ценник на Джаку

Руководство «Арсенала» решило не удерживать в клубе полузащитника Гранита Джаку. Лондонский клуб готов отпустить швейцарца за 40 млн евро.
Переход Джаки может состояться уже в январе. Главным претендентом на него является «Герта», которая ранее предлагала за полузащитника 40 млн евро.
В нынешнем сезоне на счету Джаки 16 матчей за «Арсенал» во всех турнирах.
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Источник — Sky Sport Italia
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