Артета не отпускает Джаку в Герту

Новый наставник «Арсенала» Микель Артета выступает против трансфера хавбека Гранита Джаку в «Герту».
Ранее сообщалось, что берлинский клуб близок к покупке футболиста за 45 млн евро.
В текущем сезоне Джака провел за «Арсенал» 14 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
Напомним, что у Джаки конфликт с болельщиками клуба. Фанаты называли его худшим капитаном в истории, он им грубо отвечал. Игрока лишил звания капитана.
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Источник — Sports Mole
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