Артета не отпускает Джаку в Герту

Главный тренер «Арсенала» рассчитывает на полузащитника

  • 28.12.2019 18:11
  • 593 просмотра
  • 1 комментарий
Артета не отпускает Джаку в Герту
© Herald Planet
Новый наставник «Арсенала» Микель Артета выступает против трансфера хавбека Гранита Джаку в «Герту».
 
Ранее сообщалось, что берлинский клуб близок к покупке футболиста за 45 млн евро.
 
В текущем сезоне Джака провел за «Арсенал» 14 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
 
Напомним, что у Джаки конфликт с болельщиками клуба. Фанаты называли его худшим капитаном в истории, он им грубо отвечал. Игрока лишил звания капитана.

 

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Источник — Sports Mole

(1 голос)

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Комментарии
    VVV
    online
    VVV, 28.12.2019 19:13
    +1
    За 45 лямів?тут віддавати треба,навіть не думаючи..
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 28.12.2019 19:13
    +1
    За 45 лямів?тут віддавати треба,навіть не думаючи..
    Ссылка
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