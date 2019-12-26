Милан решительно настроен купить Гранита Джаку

«Милан» намерен усилиться полузащитником «Арсенала» Гранита Джакой.

27-летний швейцарец является одной из главных трансферных целей миланского клуба. «Милан» готов подписать игрока уже этой зимой.

Также Джакой интересуется «Герта». Берлинский клуб готов заплатить за футболиста 45 млн евро.

В текущем сезоне Джака провел за «Арсенал» 14 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.