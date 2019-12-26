Милан решительно настроен купить Гранита Джаку

Швейцарец вскоре покинет «Арсенал»

  • 26.12.2019 12:10
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Милан решительно настроен купить Гранита Джаку
© Twitter. Гранит Джака
«Милан» намерен усилиться полузащитником «Арсенала» Гранита Джакой.
 
27-летний швейцарец является одной из главных трансферных целей миланского клуба. «Милан» готов подписать игрока уже этой зимой.
 
Также Джакой интересуется «Герта». Берлинский клуб готов заплатить за футболиста 45 млн евро.
 
В текущем сезоне Джака провел за «Арсенал» 14 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
 
Напомним, что у Джаки конфликт с болельщиками клуба. Фанаты называли его худшим капитаном в истории, он им грубо отвечал. Игрока лишил звания капитана.

Контракт Гранита с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023-го года. Его ориентировочная стоимость составляет €30 миллионов.

 

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Источник — Transfermarkt

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