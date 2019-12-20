Джака покинет Арсенал этой зимой

27-летний опорный полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Швейцарии по футболу Гранит Джака покинет английский клуб этой зимой.
Джака уже сообщил одноклубникам о своем решении. Футболист продолжит карьеру в берлинской «Герте».
В текущем сезоне Джака провел за «Арсенал» 14 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Контракт Гранита с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023-го года. Его ориентировочная стоимость составляет €30 миллионов.
В активе Джаки 82 матча в составе сборной Швейцарии по футболу, где он забил 12 мячей.
Источник — Transfermarkt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.