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Джака покинет Арсенал этой зимой

Швейцарский полузащитник продолжит карьеру в берлинской «Герте»

  • 20.12.2019 12:42
  • 530 просмотров
  • 1 комментарий
Джака покинет Арсенал этой зимой
© 90Min. Гранит Джака

27-летний опорный полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Швейцарии по футболу Гранит Джака покинет английский клуб этой зимой.

Джака уже сообщил одноклубникам о своем решении. Футболист продолжит карьеру в берлинской «Герте».

В текущем сезоне Джака провел за «Арсенал» 14 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Контракт Гранита с «Арсеналом» рассчитан до лета 2023-го года. Его ориентировочная стоимость составляет €30 миллионов.

В активе Джаки 82 матча в составе сборной Швейцарии по футболу, где он забил 12 мячей.

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Источник — Transfermarkt

(3 голоса)

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Комментарии
    Manticora
    online
    Manticora, 20.12.2019 13:56
    0
    еще Лентяя Озила забери!!! Никому уже не нужное ДНО!!!
    Ссылка
    Manticora
    online
    Manticora, 20.12.2019 13:56
    0
    еще Лентяя Озила забери!!! Никому уже не нужное ДНО!!!
    Ссылка
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