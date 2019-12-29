Иньеста отказался от перехода в МЛС

На легендарного испанца претендовали три американских клуба

  • 29.12.2019 10:51
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Иньеста отказался от перехода в МЛС
© instagram.com/andresiniesta8

Полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста отказался покидать свой нынешний клуб. На него претендовали три клуба МЛС: «Лос-Анджелес Гэлакси», «Сиэтл Саундерс» и «Интер Майами».

Контракт Иньесты с «Виссел Кобе» рассчитан до лета 2021 года, и испанец не собирается покидать японский клуб до его истечения.

Иньеста выступает за «Виссел Кобе» с лета 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 7 голов и 6 ассистов в 24 матчах.

Ранее Иньестой интересовался аргентинский «Эстудиантес», однако испанец также ответил отказом.

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Источник — Sport.ua

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