Иньеста отказался от перехода в МЛС

Полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста отказался покидать свой нынешний клуб. На него претендовали три клуба МЛС: «Лос-Анджелес Гэлакси», «Сиэтл Саундерс» и «Интер Майами».

Контракт Иньесты с «Виссел Кобе» рассчитан до лета 2021 года, и испанец не собирается покидать японский клуб до его истечения.

Иньеста выступает за «Виссел Кобе» с лета 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 7 голов и 6 ассистов в 24 матчах.

Ранее Иньестой интересовался аргентинский «Эстудиантес», однако испанец также ответил отказом.