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Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине

Легендарного испанца может подписать «Эстудиантес»

  • 21.12.2019 13:52
  • 588 просмотров
  • 1 комментарий
Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине
© instagram.com/andresiniesta8

Полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста может продолжить свою карьеру в составе «Эстудиантеса».

Главным тренером аргентинского клуба сейчас является экс-партнер Иньесты по «Барселоне» Габриэль Милито. Ранее «Эстудиантес» уже подписал одного экс-игрока «Барселоны» - Хавьера Маскерано.

Иньеста выступает за «Виссел Кобе» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 6 голов и 6 ассистов в 23 матчах.

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Источник — Sport.es

(2 голоса)

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Комментарии
    markten1984
      markten1984, 21.12.2019 14:37
    0
    Всю жизнь в Барселоне а перед пенсией поездит по миру
    Ссылка
    markten1984
      markten1984, 21.12.2019 14:37
    0
    Всю жизнь в Барселоне а перед пенсией поездит по миру
    Ссылка
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