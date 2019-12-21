Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине

Полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста может продолжить свою карьеру в составе «Эстудиантеса».

Главным тренером аргентинского клуба сейчас является экс-партнер Иньесты по «Барселоне» Габриэль Милито. Ранее «Эстудиантес» уже подписал одного экс-игрока «Барселоны» - Хавьера Маскерано.

Иньеста выступает за «Виссел Кобе» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 6 голов и 6 ассистов в 23 матчах.