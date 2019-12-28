ВИДЕО. Даже у нас так не судят! Арбитр назначил 4 пенальти и получил бан

Марокканец Хишам Тази дисквалифицирован федерацией пожизненно

  • 28.12.2019 23:25
  • 1383 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Даже у нас так не судят! Арбитр назначил 4 пенальти и получил бан
© Twitter. Хишам Тази
Скандальным стал матч чемпионата Марокко между командами клубами «Олимпик» Хурибга и «Юссуфия» Беррешид (4:1).
 
44-летний марокканский арбитр Хишам Тази назначил 4 пенальти, три в пользу «Олимпика» и один –  для соперников. В результате рефери был пожизненно отстранен местной федерацией от работы на футбольных матчах.
 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 28.12.2019 23:59
    +1
    Судья, может быть, в душе Санта Клаус и решил подарки командам подарить на Новый Год... а федерация ему пожизненный БАН впаяла. Вот после такого люди и перестают верить в чудеса)
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 28.12.2019 23:51
    0
    Какие спорные? Там ни одной точки не было !
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    khatskevich_bog
      khatskevich_bog, 28.12.2019 23:37
    -5
    только 2-й пеналь левый, остальные спорные, но не сильно
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    ManUtd
    online
      ManUtd, 28.12.2019 23:59
    +1
    Судья, может быть, в душе Санта Клаус и решил подарки командам подарить на Новый Год... а федерация ему пожизненный БАН впаяла. Вот после такого люди и перестают верить в чудеса)
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 28.12.2019 23:51
    0
    Какие спорные? Там ни одной точки не было !
    Ссылка
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