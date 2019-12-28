ВИДЕО. Даже у нас так не судят! Арбитр назначил 4 пенальти и получил бан

Скандальным стал матч чемпионата Марокко между командами клубами «Олимпик» Хурибга и «Юссуфия» Беррешид (4:1).
44-летний марокканский арбитр Хишам Тази назначил 4 пенальти, три в пользу «Олимпика» и один – для соперников. В результате рефери был пожизненно отстранен местной федерацией от работы на футбольных матчах.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.