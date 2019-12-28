КАРИКАТУРА ДНЯ. Златан вернулся в Италию, чтобы объесть Роналду и Лукаку

Шведский форвард вновь будет защищать цвета «Милана»

  • 28.12.2019 23:18
  • 1345 просмотров
  • 5 комментариев
КАРИКАТУРА ДНЯ. Златан вернулся в Италию, чтобы объесть Роналду и Лукаку
© ФК Милан. Златан Ибрагимович

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над возвращением 38-летнего шведского форварда Златана Ибрагимовича в итальянский «Милан». Златан подписал с «Миланом» контракт до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год.

Ранее Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010-го по 2012-й годы.

Момани изобразил Ибрагимовича, вторгшегося на ужин к форвардам итальянских клубов Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку и поедающим их пиццу.

«Угадайте, кто вернулся, вернулся назад, Златан вернулся, передай другому», — прокомментировал Омар свою работу.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 29.12.2019 00:18
    0
    igor_986, 29.12.2019 00:17
    Бабла подкосить, а с нынешнего Милана даже если туда еще Месси с Роналду добавить хрен кто Золотой мяч возьмет
    Думаю в ПСЖ, а потом в США у него бабла точно было гораздо больше, чем он получит от нынешнего Милана.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 29.12.2019 00:17
    0
    sergrey4, 29.12.2019 00:15
    В 38 лет ? В Милане ?
    Без Лиги Чемпионов или Евро-2020 или Скудетто никак не взять Золотой Мяч.
    Из США никак не взять золотой мяч, а переезд в Италию...вдруг это шаг в многоходовочке. На возрасте я бы сильно не заморачивался, это ведь Ибра.
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 29.12.2019 00:17
    0
    Alexey Antonenko, 29.12.2019 00:10
    Ибра вернулся в Европу за золотым мячиком?
    Бабла подкосить, а с нынешнего Милана даже если туда еще Месси с Роналду добавить хрен кто Золотой мяч возьмет
    Ссылка
    sergrey4
      sergrey4, 29.12.2019 00:15
    0
    Alexey Antonenko, 29.12.2019 00:10
    Ибра вернулся в Европу за золотым мячиком?
    В 38 лет ? В Милане ?
    Без Лиги Чемпионов или Евро-2020 или Скудетто никак не взять Золотой Мяч.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 29.12.2019 00:10
    0
    Ибра вернулся в Европу за золотым мячиком?
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 29.12.2019 00:18
    0
    igor_986, 29.12.2019 00:17
    Бабла подкосить, а с нынешнего Милана даже если туда еще Месси с Роналду добавить хрен кто Золотой мяч возьмет
    Думаю в ПСЖ, а потом в США у него бабла точно было гораздо больше, чем он получит от нынешнего Милана.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 29.12.2019 00:17
    0
    sergrey4, 29.12.2019 00:15
    В 38 лет ? В Милане ?
    Без Лиги Чемпионов или Евро-2020 или Скудетто никак не взять Золотой Мяч.
    Из США никак не взять золотой мяч, а переезд в Италию...вдруг это шаг в многоходовочке. На возрасте я бы сильно не заморачивался, это ведь Ибра.
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 29.12.2019 00:17
    0
    Alexey Antonenko, 29.12.2019 00:10
    Ибра вернулся в Европу за золотым мячиком?
    Бабла подкосить, а с нынешнего Милана даже если туда еще Месси с Роналду добавить хрен кто Золотой мяч возьмет
    Ссылка
    sergrey4
      sergrey4, 29.12.2019 00:15
    0
    Alexey Antonenko, 29.12.2019 00:10
    Ибра вернулся в Европу за золотым мячиком?
    В 38 лет ? В Милане ?
    Без Лиги Чемпионов или Евро-2020 или Скудетто никак не взять Золотой Мяч.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 29.12.2019 00:10
    0
    Ибра вернулся в Европу за золотым мячиком?
    Ссылка
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