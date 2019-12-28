КАРИКАТУРА ДНЯ. Златан вернулся в Италию, чтобы объесть Роналду и Лукаку

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над возвращением 38-летнего шведского форварда Златана Ибрагимовича в итальянский «Милан». Златан подписал с «Миланом» контракт до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год.

Ранее Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010-го по 2012-й годы.

Момани изобразил Ибрагимовича, вторгшегося на ужин к форвардам итальянских клубов Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку и поедающим их пиццу.

«Угадайте, кто вернулся, вернулся назад, Златан вернулся, передай другому», — прокомментировал Омар свою работу.