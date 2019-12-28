ВИДЕО. Скандальная рефери снова шокировала публику в Бразилии

Фернанда Коломбо опять сотворила необычный поступок во время матча

  • 28.12.2019 22:55
  • 2291 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Скандальная рефери снова шокировала публику в Бразилии
© Instagram
Судьи, мужчина и женщина, неожиданно поцеловались перед стартом товарищеского матча в Бразилии. Героем эпизода снова стала скандально известная Фернанда Коломбо.
 
Ранее бразильская рефери попала на первые полосы спортивных СМИ после того, как достала носовой платок вместо желтой карточки. Впрочем, она лишь повторила хохму голландского арбитра.
 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 28.12.2019 23:39
    +2
    ради такого стоит смотреть футболь
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 28.12.2019 23:39
    +2
    ради такого стоит смотреть футболь
    Ссылка
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