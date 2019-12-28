ВИДЕО. Скандальная рефери снова шокировала публику в Бразилии

Судьи, мужчина и женщина, неожиданно поцеловались перед стартом товарищеского матча в Бразилии. Героем эпизода снова стала скандально известная Фернанда Коломбо.
Ранее бразильская рефери попала на первые полосы спортивных СМИ после того, как достала носовой платок вместо желтой карточки. Впрочем, она лишь повторила хохму голландского арбитра.
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Источник — Sport.ua
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