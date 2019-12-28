Богданов продолжит карьеру в Колосе

29-летний украинский полузащитник Андрей Богданов, который в первой части сезона защищал цвета черниговской «Десны», продолжит карьеру в «Колосе».

Контракт будет подписан в ближайшее время.

В текущем сезоне Богданов провел за «Десну» 11 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €400 тысяч.