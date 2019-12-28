Интер собирается купить полузащитника Боруссии Дортмунд

«Интер» нацелился на полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Вайгля.
Как сообщает Calciomercato, миланский клуб хочет подписать футболиста в январе, однако трансфер может быть отложен до лета.
За Вайгля «Интер» готов заплатить 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Интер» зимой подпишет Артуро Видаля.
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Источник — Calciomercato.it
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