Александр ГЛАДКИЙ: «Футбол — это политика. Большая политика»

32-летний украинский форвард турецкого клуба «Адана Демирспор» Александр Гладкий поделился мнением о роли политики в футболе.

— У тебя были варианты в России?

— Может, когда-то и были у меня варианты перехода в Россию. Но не сложилось. Так сложилось, о чем-то жалеть я не вижу смысла.

— Ты не поехал туда по политическим причинам?

— Да нет, я же говорю... Когда говорят «футбол вне политики», считаю, что это неправда. Футбол — это политика сейчас, большая политика. К нашему большому сожалению. Мы все прекрасно понимаем, почему так. Так сложилось. То, что происходит на Донбассе — это война. Все мы прекрасно понимаем, все мы могли там жить. Не только мы, но и другие люди. Футбол — Это политика.

А по поводу перехода скажу честно — я не знаю, как ответить на этот вопрос сейчас, на данный момент. Когда началась война, у меня не было предложений из России. До войны были какие-то варианты. Если бы я вдруг тогда перешел... А сейчас, если ребята уезжают играть в футбол, это их право, это их выбор, нужно уважать мнение каждого человека. Что значит «я бы не поехал, потому что там это?» Ты бы не поехал, а он решил поехать, и что делать? Ну, не разговаривай с ним.

— Согласен, что украинский футболист, который едет играть в Россию, мог бы найти варианты и в Турции, и еще где-то? У того же Ордеца были предложения из Италии, Англии…

— Я не знаю… Если Ванька выбрал «Динамо» Москва, то это это его выбор. Я не могу судить человека, я не перестану с ним общаться, я его знаю хорошо. Если он перейдет в Россию играть, я что, перестану с ним общаться? У нас с ним хорошие отношения. Я его хорошо знаю. Это его выбор, я должен принять это. Нельзя осуждать человека за это.

— Согласен, что слова о том, что «нечем кормить семью», что нет предложений из других мест — это отмазки?

— Я не знаю, я не сталкивался с этим. Не знаю, что думают люди, когда это говорят, это их решение. Наши комментаторы, болельщики могут выражать свое мнение. Почему не может выразить свое мнение футболист, каким бы оно не было, правильным или неправильным, это его мнение, нужно его уважать.

Он сказал так, значит, посчитал нужным. Не нравится кому-то — это ваши проблемы. Может, некоторым футболистам не нравится, что о них говорите или пишете вы. Они же не могут постоянно на это жаловаться или говорить. Считаю, это неправильно. Если он сказал так, посчитал это нужным, перепишите его слова, придумайте что-то новое. Интервью перепишите.