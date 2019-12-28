В воскресенье, 29 декабря «Манчестер Сити» в 20-м туре АПЛ дома примет «Шеффилд Юнайтед». Начало матча – в 20:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Беларусь 5».
После 19 туров «Манчестер Сити» идет третьим в турнирной таблице АПЛ с 38 очками в активе. «Шеффилд Юнайтед» - седьмой с 29 баллами.
«Манчестер Сити» - «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
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Источник — Sport.ua
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