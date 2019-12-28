Монако уволит Жардима 29 декабря

«Монако» в ближайшее время останется без тренера.
Как сообщает французская пресса, руководство клуба приняло решение уволить Леонарду Жардима.
Официально об этом объявят 29 декабря.
После 18-ти туров чемпионата Франции монегаски занимают 7-е место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что команду может возглавить экс-тренер «Арсенала» Унаи Эмери.
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Источник — Le 10 Sport
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