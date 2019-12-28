Тоттенхэм хочет купить форварда Ромы Ундера

«Тоттенхэм» нацелился на нападающего «Ромы» Дженгиза Ундера.
Как сообщает Corriere dello Sport, лондонский клуб готов включить в сделку за 22-летнего футболиста Эрика Ламелу.
Также на Ундера претендует «Милан».
В этом сезоне Ундер провел за «Рому» 10 матчей и забил 1 мяч.
Ранее сообщалось, что Моуриньо хочет, чтобы «Тоттенхэм» купил Варана.
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Источник — Corriere dello Sport
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